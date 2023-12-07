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В Ленском районе многодетным семьям выделяют бросовую землю

Прокуратурой Ленского района проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям, в том числе в части обеспечения их объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства администрацией МО «Урдомское» Ленского муниципального района до настоящего времени 24 земельных участка, предоставленных многодетным семьям, не обеспечены дорожной и инженерной инфраструктурой (системами газоснабжения, водоснабжения и водоотведения).

В сложившихся условиях использование земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства является невозможным. Соответственно, реализация многодетными семьями меры социальной поддержки по обеспечению жильем возникает только при условии исполнения муниципальным образованием обязанности по созданию необходимой инфраструктуры.

Исследованные в судебном заседании материалы свидетельствовали о непринятии в течение длительного времени администрацией МО «Урдомское» Ленского муниципального района должных мер для обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой.

Решением суда бездействие органа местного самоуправления признано незаконным, на него возложена обязанность организовать подъезд к земельным участкам и обеспечить их необходимой инженерной инфраструктурой.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

(фото с https://dzen.ru/a/ZC0yTimtODOK4VSn) 

01 март 10:49 | : Скандалы

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