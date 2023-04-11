Главу Плесецкого округа напрягли сделать проезд к дачным участкам

Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка исполнения законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям, в том числе в части обеспечения их объектами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства органом местного самоуправления до настоящего времени 84 земельных участка, предоставленных многодетным семьям, не обеспечены транспортной инфраструктурой (подъездной дорогой).

В сложившихся условиях использование земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства является невозможным. Соответственно, реализация многодетными семьями меры социальной поддержки по обеспечению жильем возникает только при условии исполнения муниципальным образованием обязанности по созданию необходимой транспортной инфраструктуры.

Земельные участки предоставлялись гражданам с 2014 года. Данное обстоятельство свидетельствует о непринятии в течение длительного времени администрацией Плесецкого муниципального округа должных мер для обеспечения их необходимой транспортной инфраструктурой.

Решением суда бездействие органа местного самоуправления признано незаконным, на него возложена обязанность в срок до 01.12.2023 организовать подъезд к земельным участкам.

Решение суда вступило в законную силу.