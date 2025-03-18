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Прокуратура ищет виновных в замусоренности острова Кего

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой организована проверка соблюдения природоохранного законодательства при сборе и вывозе отходов производства и потребления с о. Кего г. Архангельска, обеспечения прав проживающих граждан при оказании данной услуги управляющими компаниями и региональным оператором компанией "ЭкоИнтегратор". 

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства и при наличии нарушений приняты меры прокурорского реагирования к виновным в их совершении лицам.    


07 май 09:00 | : Скандалы

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