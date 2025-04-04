Сотрудница Онежской администрации провела мухлеж с жилплощадью

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении муниципальной служащей администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район». Она обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Кроме того, сотрудник администрации и ее бывший супруг обвиняются по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (приготовление к хищению чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам).

По версии следствия главный специалист отдела по жилищным вопросам МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», в 2023 году, исполняя обязанности начальника Управления, действуя из корыстной заинтересованности, составила заявление о признании своей семьи в составе себя и четверых детей малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, внеся в заявление заведомо ложные сведения. На основании этих документов ее семья была признана малоимущей и нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Она же, располагая информацией о предоставленном гражданину благоустроенного жилого помещения в г. Онеге в соответствии с адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со своим бывшим супругом, подготовила от имени этого гражданина документы на вселение в его квартиру бывшего супруга в целях последующей приватизации жилого помещения.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной Онежским межрайонным прокурором, и результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Онежский городской суд Архангельской области.