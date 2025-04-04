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Главе "Белого дома" Нибабину дали условный срок за мошенничество на Соловках

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией прокуратуры и признал виновным 44-летнего руководителя ООО «Белый дом» виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 2020 по 2022 годы единственный учредитель и управляющий ООО «Белый дом» при исполнении контракта по строительству больницы в пос. Соловецкий Приморского муниципального округа организовал изготовление и предъявление для оплаты фиктивных документов.

Данные документы содержали недостоверные сведения о проведении в полном объеме работ по монтажу предназначенной для энергоснабжения больницы дизельной генераторной установки, а также исследованию технического состояния объектов культурного наследия при использовании дорог общего пользования.

В результате незаконных действий общая сумма причиненного бюджету ущерба составила более 11 млн рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме,                  в ходе предварительного следствия возместил причиненный ущерб.

Приговором суда  подсудимому  назначено наказание в виде  4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

           Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Приморской межрайонной прокуратуры и результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, расследовано Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и НАО.

 

12 май 14:16 | : Скандалы

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