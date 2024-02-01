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Прокурорская проверка на Соловках поймала "Белый дом" на фиктивной отчетности

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства», выделенных на строительство больницы в пос. Соловецкий.

Установлено, что управляющий подрядной организации ООО «Белый дом» при исполнении контракта на строительство больницы организовал изготовление фиктивных документов о проведенных в полном объеме работах по монтажу предназначенного для энергоснабжения этого социального значимого объекта оборудования – дизельной генераторной установки, содержащих сведения о фактически невыполненных работах.  

В результате действий этих лиц сумма причиненного бюджету ущерба составила 8,6 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в отношении управляющего ООО «Белый дом» возбуждено уголовное дело по                                           ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ведется следствие, ход которого находится на контроле прокурора.

 

 

04 сентябрь 12:25 | : Скандалы

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