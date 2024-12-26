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Стройкомпания "Белый дом" нарвалась на уголовку из-за больницы на Соловках

Приморский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение                  по уголовному делу в отношении 44-летнего руководителя ООО «Белый дом», обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что в период с 2020 по 2022 годы единственный учредитель и управляющий ООО «Белый дом» при исполнении контракта по строительству больницы в пос. Соловецкий Приморского муниципального округа организовал изготовление и предъявление для оплаты фиктивных документов.

Данные документы подтверждали проведение в полном объеме работ по монтажу предназначенной для энергоснабжения больницы дизельной генераторной установки, а также исследованию технического состояния объектов культурного наследия при использовании дорог общего пользования,  содержащих сведения о фактически невыполненных работах.

В результате незаконных действий общая сумма причиненного бюджету ущерба составила 11,9 млн рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме,                    в ходе предварительного следствия возместил причиненный ущерб. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Приморской межрайонной прокуратуры и результатов оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области, расследовано Приморским МРСО СУ СК России по Архангельской области и НАО.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска.

06 февраль 14:56 | : Скандалы

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