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Бывший начфин Котласа Корякина отправляется в места не столь отдаленные

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденной приговором Котласского городского суда от 20.02.2025 бывшего начальника финансового управления ГО АО «Котлас» – заместителя главы администрации ГО АО «Котлас» (Корякиной Елены Владимировны) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере); ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностным полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства); ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства).

Она признана виновной в том, что в период с мая 2021 г. по ноябрь 2023 г.  согласовала первичные документы, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении обязательств по муниципальным контрактам на поставку финуправлению администрации канцелярских товаров и оргтехники, заключенных с двумя индивидуальными предпринимателями, на основании которых на счета последних перечислены бюджетные денежные средства. После чего осужденная через торговые точки данных индивидуальных предпринимателей приобретала на эти деньги имущество в личных целях (предметы одежды, бытового текстиля, хозяйственного и декоративного назначения, косметики, парфюмерии, бытовой химии, инструменты, компьютерной техники и пр.), растратив таким способом более 5 млн. руб. 

Она же в период с июня 2021 г. по август 2023 г. подписала документы, на основании которых подчиненным ей работникам администрации выплачены денежные поощрения и премии в завышенном размере, а в последующем получила от указанных лиц часть этих денежных средств на сумму более 870 тыс. руб.

В октябре 2023 г. осужденная в нарушение требований трудового законодательства, превышая свои полномочия, подписала документы, на основании которых руководитель подведомственной администрации ГО АО «Котлас» организации незаконно из фонда оплаты труда получил выходное пособие в размере трех среднемесячных заработков на сумму более 930 тыс. руб.

За содеянное судом по совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.

Исковые требования прокурора о взыскании с осужденной ущерба, причиненного преступлениями на сумму более 6 млн. руб., удовлетворены. До исполнения исковых требований на имущество виновной – квартиру в Ленинградской области, автомобиль  и 1 300 000 руб. сохранен арест.

В доход государства конфисковано приобретенное преступным путем имущество. 

Апелляционная жалоба стороны защиты с доводами о невиновности и чрезмерной суровости наказания в соответствии с доводами прокурора-апеллятора оставлена без удовлетворения.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУ ФСБ России по Архангельской области. 

06 май 17:27 | : Скандалы

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