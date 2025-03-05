Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебный пристав женского рода из Коряжмы заплатит крупный штраф за мухлеж

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденной приговором Коряжемского городского суда от 31.01.2025 бывшей сотрудницы отделения судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.292 УК РФ (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства). 

Она признана виновной в том, что в период с сентября 2022 г. по март 2023 г. на территории г. Коряжмы и Вилегодского района не организовала надлежащим образом свою работу по своевременному, полному и правильному взысканию задолженностей и, желая уменьшить объем служебной нагрузки и избежать возможных дисциплинарных взысканий за неудовлетворительные показатели в работе, составила по исполнительным производствам в отношении пяти должников документы с заведомо ложными сведениями о совершении ею исполнительных действий и о невозможности взыскания задолженностей.

 На основании этих документов она незаконно окончила эти исполнительные производства, фактически освободив должников от исполнения судебных решений.

За содеянное судом по совокупности преступлений назначено итоговое наказание в виде штрафа в размере 160 000 рублей.

Апелляционная жалоба стороны защиты с доводами о невиновности оставлена без удовлетворения.

14 апрель 12:20 | : Скандалы

Главные новости


И о духовном. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Архангельск неспортивный. Для инвалидов

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2025 (173)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20