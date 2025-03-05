Судебный пристав женского рода из Коряжмы заплатит крупный штраф за мухлеж

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденной приговором Коряжемского городского суда от 31.01.2025 бывшей сотрудницы отделения судебных приставов по г. Коряжме и Вилегодскому району УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.292 УК РФ (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства).

Она признана виновной в том, что в период с сентября 2022 г. по март 2023 г. на территории г. Коряжмы и Вилегодского района не организовала надлежащим образом свою работу по своевременному, полному и правильному взысканию задолженностей и, желая уменьшить объем служебной нагрузки и избежать возможных дисциплинарных взысканий за неудовлетворительные показатели в работе, составила по исполнительным производствам в отношении пяти должников документы с заведомо ложными сведениями о совершении ею исполнительных действий и о невозможности взыскания задолженностей.

На основании этих документов она незаконно окончила эти исполнительные производства, фактически освободив должников от исполнения судебных решений.

За содеянное судом по совокупности преступлений назначено итоговое наказание в виде штрафа в размере 160 000 рублей.

Апелляционная жалоба стороны защиты с доводами о невиновности оставлена без удовлетворения.