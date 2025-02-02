В Архангельской области 7-летнего сына изъяли у отца-мучителя

Приморская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних, в ходе которой в действиях 35-летнего гражданина выявлены признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Установлено, что в 2024 году по месту проживания в СНТ «Ягодник», расположенном в Приморском муниципальном округе, мужчина, пытаясь добиться послушания от 7-летнего сына, на длительное время запирал его одного в бане, где оставлял без еды, света, лишал прогулок на свежем воздухе, вследствие чего ребенок испытывал чувство тревоги, страха, голода и незащищенности.

В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится под опекой бабушки, ему оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

По материалам прокурорской проверки органом дознания возбуждено уголовное дело, ведется расследование.