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800 тысяч за сломанную жизнь. В Архангельске вынесен приговор по уголовному делу о коммерческих подкупах

Октябрьский районный суд г. Архангельска вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора и участника ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие-10». 

Он признан виновным в 27 преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

Установлено, что осужденный, имея лицензию на осуществление медицинской деятельности по проведению рейсовых медицинских осмотров, с апреля 2020 года по август 2022 года получил от 27 лиц коммерческий подкуп в общей сумме свыше 800 тыс. рублей. За вознаграждение в интересах водителей такси он совершал незаконные действия по предоставлению путевых листов без фактического прохождения технических осмотров автомобилей и медицинских осмотров водителей.

Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с  выполнением организационно-распорядительных и административно хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым автомобилем, а также проведения медицинских и технических осмотров для водителей транспортных средств на срок 3 года.

Денежные средства, полученные в результате совершенных преступлений, конфискованы в доход государства.

15 июль 12:29 | : Будни

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