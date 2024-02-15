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В архангельской больнице №6 нарушались права граждан на медобслуживание

Прокуратура г. Архангельска проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан.

В нарушение требований действующего законодательства в деятельности ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница         № 6» выявлены нарушения прав граждан на своевременное проведение диагностических исследований, получение медицинской помощи в гарантированном объеме, комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях.

В этой связи прокурором города главному врачу ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6» внесено представление, по результатам рассмотрения которого восстановлены права граждан на проведение необходимых исследований. Также медицинским учреждением приняты организационные меры по укомплектованию терапевтических кабинетов недостающим оборудованием, проведению ремонтных работ помещений поликлинического отделения по адресу: г.Архангельск, ул. Победы, д. 67.

В настоящее время в прокуратуре города организована работа «горячей линии» по телефону 63-38-80, доб. 110039, куда граждане могут обратиться по вопросу ущемления прав на получение медицинской помощи, льготное обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями.

 

18 март 11:12 | : Скандалы

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