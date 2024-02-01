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В 4-ой горбольнице Архангельска обнаружена нехватка многого

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства в сфере охраны здоровья граждан.

В нарушение требований действующего законодательства в деятельности ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница         № 4» выявлены факты ненадлежащего оснащения медицинским оборудованием и изделиями офтальмологического кабинета, а также прививочного и процедурного кабинетов детской поликлиники, кабинета врача детского хирурга.

В этой связи прокурор обратился с исковым заявлением в суд к ГБУЗ АО «АГКБ № 4» о возложении обязанности по укомплектованию медицинской организации недостающим медицинским оборудованием, которое удовлетворено.

Исполнение решения суда находится на контроле прокурора города.

03 май 14:32 | : Скандалы

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