Житель Северодвинска пытался обидеть деньгами честных гаишников

5 апреля около 20.30 пеший патруль отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Северодвинску на улице Бойчука заметили мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, а также громко выражавшегося в общественном месте нецензурной бранью.

Для составления протоколов об административных правонарушениях стражи порядка сопроводили 40-летнего северодвинца в ближайший опорный пункт полиции. У входа в здание нарушитель, желая избежать привлечения к административной ответственности, предложил сотрудникам полиции взятку в размере 5 тысяч рублей. Полицейские отказались принять денежные средства, предупредив гражданина об уголовной ответственности за совершение данных действий. Несмотря на это, мужчина повторил попытку дачи взятки. Полицейские сообщили об инциденте своему руководителю.

Факт покушения на дачу взятки зафиксирован оперативными сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. Собранные материалы направлены в следственные органы следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции напоминают, что любая попытка гражданина уйти от административной ответственности, предложив сотруднику патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции взятку, фиксируется видеорегистратором и в дальнейшем становится основанием для возбуждения уголовного дела о даче взятки.

Внимание! Дача взятки, равно как и ее получение, являются уголовно наказуемым деянием для получателя взятки и лица, склоняющего к совершению коррупционного правонарушения. Действующим законодательством за дачу взятки должностному лицу Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность:

- штраф в размере до четырех миллионов рублей;

- штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

- лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.