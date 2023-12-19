Алководитель из Архангельска попал на 200 тысяч за попытку дачи взятки

Исакогорский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56-летнего жителя областного центра виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 10.08.2023 после остановки автомобиля под его управлением на стационарном посту ДПС по адресу: г. Архангельск, Дорожников, 100, желая избежать административной ответственности за совершение административного правонарушения, предложил сотрудникам ГИБДД взятку в сумме 1 тыс. рублей. После отказа принять данную сумму, он стал увеличивать размер взятки от 30 000 до 50 000 рублей, демонстрируя готовность перечислить данную сумму при помощи планшетного компьютера.

Свой преступный умысел на дачу взятки должностным лицам в общем размере 50 000 руб. обвиняемый до конца довести не смог, поскольку сотрудники ГИБДД сообщили о преступных действиях обвиняемого сотрудникам правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый вину признал.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.