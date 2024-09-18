Раскопки на Обводном в Архангельске превратились в полосу препятствий

Или в противотанковые рвы, хотя война пока грохочет где-то вдалеке….

С 17 сентября жильцы многоэтажки на Обводном, 76 рискуют свернуть себе шею. Между их домом и соседним строением – огромное разрытие ресурсников.



Ордер на работы по выносу тепловых сетей со сроком завершения 17 октября получил депутат областного Собрания Михаил Авалиани.



Но на дворе ноябрь, а на объекте – всего трое человек.



Почти два месяца жильцы дома вынуждены обходить/объезжать либо свою многоэтажку, либо соседнее здание. Пешком проскочить на проспект можно по узенькой тропинке поверх раскопок, но тогда есть риск упасть на открытые трубы.



Народный фронт обратился в мэрию города. Требует устранить опасность и заставить коммунальщиков закопать яму в кратчайшие сроки.