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Проходимцы пытались обмануть больницу им. Волосевич на ремонте медоборудования

Октябрьский районный судом г. Архангельска рассмотрено уголовное дело в отношении генерального директора и начальника сервисного отдела одного из обществ с ограниченной ответственностью, которые признаны виновными по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также инженера отдела по работе с медицинской техникой медицинского учреждения, обвиняемой по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).

Установлено, что в марте 2023 года сотрудники организации, с которым ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич» заключен контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту рентгеновского оборудования, обеспечили составление подложных технических и отчетных документов, содержащих заведомо ложные сведения о якобы произведенном ремонте двух рентгеновских аппаратов, который фактически не производился. 

Затем инженер отдела по работе с медицинской техникой медицинского учреждения, получив указанные документы, подписала отчетные документы, содержащие заведомо ложные сведения, на основании которых в рамках контракта обществу с ограниченной ответственностью были перечислены денежные средства. 

В результате преступных действий городской клинической больнице был причинен материальный ущерб в размере более 570 000 рублей.

Постановлением Октябрьского районного суда г. Архангельска от 23.01.2025 в отношении сотрудника медицинского учреждения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, уголовное дело прекращено в связи с ее смертью.

Приговором Октябрьского районного суда двое сотрудников организации по обслуживанию медицинской аппаратуры признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, им назначены наказания в виде штрафов в размере 130 тыс. рублей каждому.

Приговор суда не вступил в законную силу.

17 март 12:05 | : Скандалы

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