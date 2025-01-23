Дмитрий Морев больше не принимает оправданий от "Рико"

Глава Архангельска коснулся двух наболевших тем. Далее от первого лица:

- Две горячих темы городской планерки – перекрытие на набережной и работа «Рико».

Департаменту транспорта поставил задачу в течение дня предложить действенные меры по смягчению ситуации с пробками на пр. Ленинградском и ул. Урицкого. Регулировка светофоров, возможности реверсивного движения или иные варианты.

Выход автобусов на прошлой неделе составил 89,5%, сегодня утром – 82%. Оправдания «Рико», что некий подрядчик подвел с запчастями, мы не принимаем. Транспортная компания получает средства от пассажиров и из бюджета, она обязана предусмотреть ремонт автобусов, работать с водительским составом.

Только за прошлую неделю произошло 9 ДТП с участием автобусов. Транспортные средства выходят из строя, требуют ремонта, что и отражается на низком уровне выхода в рейсы. Обстоятельная работа с дисциплиной водителей, эффективная система наказания «рублем», грамотное формирование запасов комплектующих – такой комплекс мер должна внедрить компания «Рико».

Департаменту транспорта я поручил применить штрафные санкции к «Рико». Пусть это будет стимулом для выбора подрядчиков и работы с персоналом.