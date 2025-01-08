Компания "Рико" обещала исправиться

Ситуацию с низким процентом выхода автобусов на линии удалось исправить. Об этом на общегородской планерке доложило руководство компании «Рико».

Глава Архангельская Дмитрий Морев:

- На прошлой неделе перевозчик исполнил лишь 86,7% рейсов. Мы получали много жалоб от жителей, департамент транспорта незамедлительно подключился к решению проблемы. На сегодняшний день выход составляет уже 95,6%.

Как сообщил представитель «Рико», из-за существенных перепадов температур подвеска у МАЗов не справилась – потребовался ремонт автобусов. Было проведено совещание с руководством «АрхангельскМАЗцентра», оперативно заказаны необходимые запчасти. Автобусы вернулись в строй и вышли на линии.

На этой неделе решится и другой важный вопрос: в автобусах, которые работают без кондукторов, начнется установка дополнительных валидаторов.

Устройства закуплены, уже в четверг в Архангельск приедут специалисты, которые начнут монтаж валидаторов на задних площадках. В дальнейшем планируется установка трех валидаторов в салоне – для удобства пассажиров и соблюдения графика движения.



