Игорь Арсентьев: «Рико» еще будет совершенствоваться

Глава Северодвинска рассказал о методах работы с новым городским перевозчиком:

- Сегодня на еженедельной планерке с представителем транспортной компании «Рико» проговорили несколько важных моментов при организации автобусного сообщения. В течение недели перевозчик совместно с Комитетом ЖКХ согласует изменения в маршрутах и увеличение количества автобусов.

Уже в следующий понедельник на 22 маршрут выйдут 12 автобусов, на 15 – 14 единиц техники, на 3 и 10 маршруты по 8 автобусов, в выходные будут курсировать на этих линиях по 6 единиц. Кроме того, идет серьезная работа по изменениям рейсов «тройки», чтобы на остановке «Железнодорожный вокзал» жители не ждали длительное время автобус при пересменке водителей.

А маршруты №15 и №22 будут кольцевыми, пассажиров не будут высаживать – транспорт дойдет до точки. Установка валидаторов планируется уже через три дня, оплачивать проезд горожане смогут самостоятельно - обязательно расскажем дополнительно о нововведении.