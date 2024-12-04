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Небольшой начальник из Плесецкого округа подворовывал на пожарных водоемах

Вступил в законную силу приговор суда от 17.12.2024, которым бывший начальник Плесецкого территориального отдела администрации признан виновным по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности).

Суд установил, что осужденный, занимая должность начальника Плесецкого территориального отдела администрации Плесецкого муниципального округа, явно выходя за пределы предоставленных полномочий, желая создать видимость надлежащего исполнения им своих обязанностей и получать за это вознаграждение, в том числе в виде премий, подписал официальные документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что в рамках ранее заключенных договоров подряда на выполнение работ по ремонту пожарных водоемов якобы выполнены работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. 

На основании этих документов из бюджета муниципального округа подрядчику необоснованно перечислены почти 740 тыс. рублей, тем самым причинен ущерб на указанную сумму, а также нарушены права и законные интересы граждан – жителей пос. Плесецк на пожарную безопасность населенного пункта. 

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года. Исковые требования муниципального образования о возмещении причиненного ущерба переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Архангельским областным судом по доводам представления государственного обвинителя из числа смягчающих наказание обстоятельств исключено раскаяние в содеянном, в остальной части приговор оставлен без изменения, а апелляционная жалоба защитника с доводами о недоказанности вины – без удовлетворения.

03 март 13:18 | : Скандалы

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