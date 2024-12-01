Бывший чиновник администрации Плесецкого района пострадал за пожарные водоемы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему и.о. начальника Плесецкого территориального отдела администрации Плесецкого муниципального округа Архангельской области. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности).

Следствием и судом установлено, что в 2022 году во исполнение судебного решения об удовлетворении исковых требований прокуратуры Плесецкого района о непринятии действенных мер к устранению нарушений требований пожарной безопасности на территории муниципального образования «Плесецкое» осужденным с коммерческой организацией заключены договоры подряда на осуществление текущего ремонта пожарных водоемов. Достоверно зная, что работы по ремонту выполнены не в полном объеме, осужденный, намереваясь укрепить свою деловую репутацию, создать видимость надлежащего исполнения своих должностных обязанностей, подписал необходимое финансовые документы, что послужило основанием для перечисления принадлежащих муниципальному образованию бюджетных денежных средств в размере более 1 млн 200 тысяч рублей, включая 737 тысяч рублей за невыполненные работы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Плесецкого районного суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Исковое заявление о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Приговор суда не вступил в законную силу.