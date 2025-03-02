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В Коношском районе подрядчик ремонта покусился на нацпроект "Демография"

Прокуратура Коношского района провела проверку соблюдения закона при реализации приоритетных национальных проектов.

В рамках реализации национального проекта «Демография» между ГКУ АО «Архангельский областной центр занятости населения» и ООО «РСК-Торг»  в июне 2024 заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту помещений отделения занятости населения по Коношскому району.

В связи с пропуском подрядчиком срока выполнения работ более чем на 3 месяца, повлекшим существенное нарушение прав граждан, прокурором в отношении ООО «РСК-Торг» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

По результатам рассмотрения производства мировым судьей судебного участка № 1 Коношского судебного района ООО «РСК-Торг» признано виновным в совершении административного правонарушения  и оштрафовано на 500 тысяч рублей.

Мерами прокурорского реагирования обеспечено возвращение с начала 2025 года кадрового центра по Коношскому району в отремонтированное здание.

03 март 10:58 | : Скандалы

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