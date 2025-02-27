Лешуконские дороги нарушают право местных жителей на жизнь

Прокуратура Лешуконского района провела проверку о безопасности дорожного движения. Мерами прокурорского реагирования во взаимодействии с сотрудниками ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» удалось восстановить права жителей деревни Чуласа Лешуконского района на транспортное сообщение с районным и областным центрами.

Фактически уборка снега в деревне не велась с наступления зимы.

В этой связи прокурором начальнику территориального управления администрации Лешуконского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений закона. После вмешательства прокуратуры подрядными организациями обеспечено надлежащее содержание дороги, соединяющей деревню с селом Лешуконское, а также от снега очищена улично-дорожная сеть и в самом населенном пункте.

Выполнение подрядными организациями и органами местного самоуправления обязанностей по уборке дорог находится на контроле прокурора.