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Жители Верхней Тоймы из бараков попали в царство плесени

Дом на 31 квартиру на Комсомольской, 9 за 106 миллионов рублей по нацпроекту "Жильё и городская среда" для переселенцев из аварийки построила компания "РК-Инвест" из Архангельска.

Ключи людям выдали 7 ноября 2024 года, а 8 ноября дом поплыл. В январе 2025, в первую оттепель, строение превратилось в "Титаник". Теперь при малейших осадках за окном в квартирах даже не моросит, а идёт настоящий дождь.

Страдают не только жильцы крайнего, третьего, этажа, но и новосёлы на первом: гниль и грибок прописались к ним на ПМЖ.

Со стыков на потолке текут ручьи, на стенах – от сырости сходит отделка, полы, двери и мебель раздуло от влаги, окна продувает, а по кухням и комнатам размножается лохматая зелёная плесень.

Люди жаловались губернатору, в местную администрацию и даже вызывали комиссию, но ответ от чиновников один – нарушений нет.

Народный фронт обратился в Следком региона. Общественники требуют проверить качество новостройки и заставить подрядчика исправить все недостатки, ведь ему доверили не только этот дом. Тот же застройщик возводит как минимум ещё 4 дома и 2 школы в Коношском районе, Каргополе и Архангельске.

27 февраль 11:09 | : Скандалы

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