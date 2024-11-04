В Вельском районе сорвана стройка школы за 630 миллионов рублей

В деревне Горка Муравьёвская дети с 1 по 11 класс учатся в старой школе в три смены. Только представьте...



Особенно страдают малыши: для 2, 3 и 4 классов уроки заканчиваются затемно – в 18:45. И, хотя старая школа рассчитана на 270 детей, в неё ходит вдвое больше – 529 учеников.



Подрядчику уже заплатили 381 миллион рублей. Сроки прошли, объект не завершён, строителей нет, администрация молчит. А 4000 жителей деревни продолжают ждать новую школу.



Народный фронт обратился в минстрой региона и к главе района Андрею Гуляеву. Активисты-общественники требуют разъяснить, чем обоснован срыв сроков контракта по нацпроекту “Образование”, и когда достроят школу, которая очень нужна нашим детям.