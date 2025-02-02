Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жуткая архангельская мать расплатится со своими детьми за избиения

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «а, г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание, совершенное в отношении трех несовершеннолетних, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей в отношении своих детей).

Установлено, что женщина на протяжении длительного времени, с мая 2015 года по декабрь 2024 года, находясь в г. Великий Устюг Вологодской области и в г. Архангельске по месту жительства семьи, систематически избивала своих несовершеннолетних детей.

Дети изъяты из семьи и помещены в государственные учреждения.

В интересах несовершеннолетних потерпевших прокурором города заявлены иски на сумму 300 000 рублей на каждого о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. 

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд                                   г. Архангельска для рассмотрения по существу.

26 февраль 16:20 | : Скандалы

Главные новости


Архангельск. Из истории обледенений
Дисбат и прочие неприятности. Глава из повести «Гвардии Черток»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (357)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20