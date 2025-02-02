Жуткая архангельская мать расплатится со своими детьми за избиения

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «а, г» ч. 2 ст. 117, 156 УК РФ (истязание, совершенное в отношении трех несовершеннолетних, ненадлежащие исполнение родительских обязанностей в отношении своих детей).

Установлено, что женщина на протяжении длительного времени, с мая 2015 года по декабрь 2024 года, находясь в г. Великий Устюг Вологодской области и в г. Архангельске по месту жительства семьи, систематически избивала своих несовершеннолетних детей.

Дети изъяты из семьи и помещены в государственные учреждения.

В интересах несовершеннолетних потерпевших прокурором города заявлены иски на сумму 300 000 рублей на каждого о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.