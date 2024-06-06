В поселке Сия женщина издевалась над дочерью сожителя

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы областного центра, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Установлено, что женщина в период с 01.06.2021 по 06.04.2024, находясь в квартире по месту жительства в п. Сия Пинежского района области и в г. Архангельске, систематически наносила побои дочери своего сожителя, 2009 года рождения. Отец девочки устранился от решения данной ситуации.

В настоящее время ребенок помещен в ГБКУ АО «Центр социальной помощи семье и детям», специалистами которого оказывается необходимая психологическая помощь.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей законным представителем – специалистом органа опеки заявлен иск на сумму 400 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.