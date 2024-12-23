Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородец два года тиранил любовницу и ее дочь

 Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «а, г» ч. 2 ст. 117, 119 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, в том числе одного несовершеннолетнего, угроза убийством).

Установлено, что обвиняемый, находясь в г. Архангельске по месту жительства 20.02.2023 угрожал убийством сожительнице, а также на протяжении длительного времени в период с 16.08.2022 по 10.04.2024 систематически избивал женщину и её несовершеннолетнюю дочь.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей прокурором города заявлен иск на сумму 200 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. 

Уголовное дело подлежит направлению в Исакогорский районный суд           г. Архангельска для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.culture.ru) 

15 январь 15:02 | : Происшествия

Главные новости


Здесь будет район Привокзальный. Из истории Архангельска
Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (127)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20