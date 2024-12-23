Архангелогородец два года тиранил любовницу и ее дочь

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «а, г» ч. 2 ст. 117, 119 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух лиц, в том числе одного несовершеннолетнего, угроза убийством).

Установлено, что обвиняемый, находясь в г. Архангельске по месту жительства 20.02.2023 угрожал убийством сожительнице, а также на протяжении длительного времени в период с 16.08.2022 по 10.04.2024 систематически избивал женщину и её несовершеннолетнюю дочь.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей прокурором города заявлен иск на сумму 200 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело подлежит направлению в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.