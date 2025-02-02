Житель Архангельска лупил ребенка почем зря

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Установлено, что обвиняемый, находясь по месту жительства в Архангельске в октябре 2024 года систематически избивал несовершеннолетнего, который находился под опекой его матери.

Ребенок изъят из семьи и помещен в государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Архангельский центр помощи детям «Лучик».

В интересах несовершеннолетнего потерпевшего законным представителем – представителем центра «Лучик» заявлен иск на сумму 100 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.