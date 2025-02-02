Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Архангельска лупил ребенка почем зря

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).

Установлено, что обвиняемый, находясь по месту жительства в Архангельске в октябре 2024 года систематически избивал несовершеннолетнего, который находился под опекой его матери.

Ребенок изъят из семьи и помещен в государственное бюджетное учреждение Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья «Архангельский центр помощи детям «Лучик».  

В интересах несовершеннолетнего потерпевшего законным представителем – представителем центра «Лучик» заявлен иск на сумму 100 000 рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. 

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

17 февраль 09:12 | : Происшествия

Главные новости


Острова их тревоги
Галина Валентиновна и её маленькая мечта. Грустная история из Северодвинска

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (218)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20