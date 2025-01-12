Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На улицах Архангельска царит снежный бардак

В Народный фронт обратились разгневанные горожане. Огромные ледяные траншеи, сформированные из-за отсутствия какой-либо уборки выпадающего снега, буквально заковали в плен дворы, проезды и переулки столицы Поморья. 

И если жилищные организации стараются убирать территории рядом со своими домами, то на междворовых и внутриквартальных проездах, не входящих в полномочия управляющих компаний, – просто катастрофа! 

Ледяной целлюлит приводит к печальным итогам: разбитые подвески и бамперы, ушибы и переломы детей и взрослых.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники требуют принять меры к уборке дворовых территорий, находящихся в собственности муниципалитета или бесхозном ведении.

13 февраль 10:19 | : Скандалы

Главные новости


Адвокат из Поморья успешно завершил дело о посмертной репродукции
Трамп, здравствуй! Двадцать дней спустя

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2025 (173)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20