На улицах Архангельска царит снежный бардак

В Народный фронт обратились разгневанные горожане. Огромные ледяные траншеи, сформированные из-за отсутствия какой-либо уборки выпадающего снега, буквально заковали в плен дворы, проезды и переулки столицы Поморья.

И если жилищные организации стараются убирать территории рядом со своими домами, то на междворовых и внутриквартальных проездах, не входящих в полномочия управляющих компаний, – просто катастрофа!

Ледяной целлюлит приводит к печальным итогам: разбитые подвески и бамперы, ушибы и переломы детей и взрослых.

Народный фронт обратился в мэрию Архангельска. Общественники требуют принять меры к уборке дворовых территорий, находящихся в собственности муниципалитета или бесхозном ведении.