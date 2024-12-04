Взяточники с «Севмаша» будут искупать грехи в колонии строгого режима

Сегодня, 4 февраля, Северодвинский городской суд вынес приговор бывшим должностным лицам одного из подразделений АО «ПО «Севмаш». Подробности от издания «Регион 29»:

- Работников секретного предприятия признали виновными в получении взяток от подчиненных, а одного из фигурантов — также в использовании поддельного диплома.

Старший мастер Кирилл Фоменко (1991 г. р.), не имея высшего технического образования, предоставил кадровой службе фальшивый диплом бакалавра по направлению «Кораблестроение». Благодаря этому он занял руководящие должности.

Став начальником участка, Фоменко потребовал от работников вновь созданной бригады ежемесячно передавать ему по 40 тысяч рублей за покровительство и благоприятные условия труда. Со временем сумма «сборов» увеличилась до 80 тысяч рублей с каждого работника. С июля 2019 года по январь 2021 года он получил взятки на сумму 1,28 млн рублей.

Мастер Вадим Вахрушев (1990 г. р.) получил 50 тысяч рублей за содействие в переводе работника в другую бригаду. Оба также неоднократно брали по 150 тысяч рублей за сокрытие прогулов, которые могли привести к увольнению сотрудников.

Подсудимые свою вину не признали, но суд, изучив доказательства, признал их виновными.

Фоменко приговорен к 10 годам лишения свободы, Вахрушев — к 7 годам 6 месяцам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима, а их имущество конфисковано.

Приговор пока не вступил в законную силу.