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Если Сергеев вернется в Россию, то точно сядет на 7.5 лет

Вступил в законную силу приговор Котласского городского суда от 27.10.2023, которым бывший глава МО «Сольвычегодское» Котласского района Андрей Сергеев признан виновным по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах).

Уголовно дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Установлено, что экс-глава муниципального образования в 2020 г. и 2021 г. трижды получил незаконное денежное вознаграждение от представителя коммерческой организации и индивидуального предпринимателя за содействие в осуществляемой ими предпринимательской деятельности на территории МО «Сольвычегодское» и общее покровительство, включая приоритетное заключение муниципальных контрактов на проведение различных ремонтных работ, их авансирование и беспрепятственную приемку. 

В результате противоправных действий осужденный получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 1,3 млн рублей, а часть взятки в размере 1,2 млн рублей получить не смог в связи с его задержанием.

Приговор вынесен в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, в отсутствие осужденного, который нарушил избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде, в 2022 г. скрылся от суда, выехав за пределы Российской Федерации, и в настоящее время находится в международном розыске (предположительно, в Турции).

За содеянное виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

Архангельским областным судом по доводам апелляционного представления прокуратуры области в приговор внесены изменения, касающиеся сохранения наложенного ареста на имущество осужденного: денежные средства в сумме 183 тыс. рублей и погрузчик стоимостью 970 тыс. рублей до исполнения приговора в части их конфискации в доход государства.        

 

10 январь 16:01 | : Происшествия

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