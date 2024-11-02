Прокурор Вельского района проверил ход капремонтов и гневался

Прокурор Вельского района Дмитрий Герасимов совместно с главой Вельского района проверил выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Средняя школа № 15» и многоквартирного жилого дома в пос. Кулой.

После прокурорского вмешательства и внесенного представления в здании школы подрядчиком активизированы работы, увеличено количество рабочих на объекте.

Меры реагирования приняты также и в целях соблюдения срока капитального ремонта кровли многоквартирного дома. Риски незавершения ремонтных работ в установленный договором срок явились основанием для объявления предостережения руководителю подрядной организации в ноябре текущего года. Работы активизированы и завершаются.

В ходе проверки выполнения работ с выходом на место установлены факты захламления подрядной организацией территории дома строительным мусором, в связи с чем руководителю подрядчика внесено представление.

Фактическое завершение ремонтных работ и устранение нарушений закона находятся на контроле прокуратуры района.