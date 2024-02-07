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Прокуратура защитила нацпроект "Образование" в Приморском округе

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что подрядчиком не обеспечено надлежащее выполнение обязательств по контракту, заключённому с МБОУ «Приморская средняя школа» на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала филиала «Пертоминская основная школа-сад» МБОУ «Приморская средняя школа».

В установленный контрактом срок ремонтные работы в полном объеме не выполнены.

Указанный факт послужил основанием для возбуждения прокурором в отношении хозяйствующего субъекта дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судом с назначением наказания в виде предупреждения.

(фото с https://bryansktoday.ru) 

 

 

29 февраль 08:58 | : Скандалы

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