Прокуратура защитила нацпроект "Образование" в Приморском округе

Приморской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства при реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что подрядчиком не обеспечено надлежащее выполнение обязательств по контракту, заключённому с МБОУ «Приморская средняя школа» на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала филиала «Пертоминская основная школа-сад» МБОУ «Приморская средняя школа».

В установленный контрактом срок ремонтные работы в полном объеме не выполнены.

Указанный факт послужил основанием для возбуждения прокурором в отношении хозяйствующего субъекта дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судом с назначением наказания в виде предупреждения.