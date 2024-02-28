Прокуратура: детский спорт Поморья страдает от недостатка материальной базы

Спортивная подготовка несовершеннолетних на территории области организована в 25 организациях дополнительного образования. Также деятельность в области физической культуры осуществляют 82 спортивных федерации по 85 видам спорта.

Уполномоченными органами принимаются меры, направленные на развитие детско-юношеского спорта, создание благоприятных условий для осуществления деятельности физкультурно-спортивных организаций.

Вместе с тем в деятельности органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных и образовательных организаций прокурорами выявлено 177 нарушений закона, в целях их устранения принесено 20 протестов, внесено 58 представлений об устранении нарушений закона, 2 лица привлечены к административной ответственности, в суд направлено 9 исков.

Например, в результате принятых мер Котласским межрайонным прокурором 33 обучающимся в отделении «самбо» МУ ДО «Спортивная школа № 1» присвоены юношеские спортивные разряды, которые им при наличии оснований не присваивались с мая 2021 года.

По инициативе прокуратуры г. Северодвинска учащиеся 4 общеобразовательных организаций обеспечены необходимым инвентарем в виде лыжных комплектов для уроков физической культуры.

В МБУ «Спортивная школа г. Онеги» выявлены факты отсутствия паспортов и сертификатов соответствия на установленные в зале тренажеры, непроведения их периодических осмотров, вследствие чего некоторые из них находятся в нерабочем состоянии, ремонт спортивного оборудования не организован. Онежским межрайонным прокурором директору учреждения внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Основанием для обращения прокурора Вельского района в суд с иском послужило непринятие МБУ «Вельская спортивная школа» мер по оборудованию спортивного комплекса санитарно-бытовыми помещениями для маломобильных групп населения. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Прокурором ЗАТО г. Мирный в МКУ «Мирнинская спортивная школа» выявлено недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного процесса таких видов спорта как «Лыжные гонки», «Художественная гимнастика», «Плавание», «Дзюдо», «Бокс».

В связи с этим директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.