Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура: детский спорт Поморья страдает от недостатка материальной базы

Спортивная подготовка несовершеннолетних на территории области организована в 25 организациях дополнительного образования. Также деятельность в области физической культуры осуществляют 82 спортивных федерации по 85 видам спорта.

Уполномоченными органами принимаются меры, направленные на развитие детско-юношеского спорта, создание благоприятных условий для осуществления деятельности физкультурно-спортивных организаций.

Вместе с тем в деятельности органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных и образовательных организаций прокурорами выявлено 177 нарушений закона, в целях их устранения принесено 20 протестов, внесено 58 представлений об устранении нарушений закона, 2 лица привлечены к административной ответственности, в суд направлено 9 исков. 

Например, в результате принятых мер Котласским межрайонным прокурором 33 обучающимся в отделении «самбо» МУ ДО «Спортивная школа № 1» присвоены юношеские спортивные разряды, которые им при наличии оснований не присваивались с мая 2021 года. 

По инициативе прокуратуры г. Северодвинска учащиеся 4 общеобразовательных организаций обеспечены необходимым инвентарем в виде лыжных комплектов для уроков физической культуры.

В МБУ «Спортивная школа г. Онеги» выявлены факты отсутствия паспортов и сертификатов соответствия на установленные в зале тренажеры, непроведения их периодических осмотров, вследствие чего некоторые из них находятся в нерабочем состоянии, ремонт спортивного оборудования не организован. Онежским межрайонным прокурором директору учреждения внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Основанием для обращения прокурора Вельского района в суд с иском послужило непринятие МБУ «Вельская спортивная школа» мер по оборудованию спортивного комплекса санитарно-бытовыми помещениями для маломобильных групп населения. Решением суда требования прокурора удовлетворены. 

Прокурором ЗАТО г. Мирный в МКУ «Мирнинская спортивная школа» выявлено недостаточное материально-техническое обеспечение образовательного процесса таких видов спорта как «Лыжные гонки», «Художественная гимнастика», «Плавание», «Дзюдо», «Бокс». 

В связи с этим директору учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

10 апрель 10:00 | : Скандалы

Главные новости


По северным трактам
Все под контролем. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (120)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20