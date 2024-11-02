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В Архангельске бичара из личной неприязни сжег автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля Mazda поступило в полицию Архангельска 14 октября 2024 года. Услышав сработавшую ночью сигнализацию, собственник транспортного средства выглянул в окно и заметил стоящего у своей иномарки незнакомца. Мужчине показалось, что человек пьян и облокотился на его машину, чтобы не упасть. Однако спустя пару минут сигнализация сработала вновь – на этот раз автомобиль уже был охвачен огнем. Владелец выскочил на улицу и сумел потушить транспортное средство до приезда пожарных.

Установлено, что причиной возгорания стал поджог.

По факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции нигде не работающий 41-летний житель Приморского района.

По имеющейся информации, в ночное время мужчина подошел к транспортному средству, разбил окно. Подождав, пока смолкнет сигнализация, он бросил в салон бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и поджог ее. Причиной совершения преступления стали личные неприязненные отношения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.  

 

15 ноябрь 13:53 | : Происшествия

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