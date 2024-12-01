В Плесецке застройщики срывают программу расселения "аварийки"

Дом на 54 квартиры должны были сдать ещё в октябре, но год завершается, а на объекте – проблемы. Генеральный подрядчик и местные исполнители работ выясняют отношения, в том числе финансовые. Цена контракта на два дома в Плесецке и Обозерском – более 435 миллионов рублей.



Эксперты Народного фронта прошли по скандальной стройке. В проекте объекта нет утепления трубы ливневой канализации с крыши. Из-за этого здесь, как и в новостройках в Цигломени, будет постоянно копиться плесень. Также нужно утеплить откосы, иначе может образоваться отпотина на нижней плоскости рамы. Нарушений множество, ну а главный минус – срыв сроков социальной стройки, что и неудивительно: на площадке всего двое рабочих.



Народный фронт обратился в Главное управление капстроительства региона с требованием взять объект на особый контроль.