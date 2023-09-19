В Новодвинске появился сквер на болоте

В Новодвинске прошла повторная приемка работ по благоустройству сквера у кинотеатра "Дружба".

Увиденное (на фото) шокирует. Видимо, подрядчик вошёл в образ и создал вокруг новых скамеек картину из блокбастера о грядущем апокалипсисе.

Пока ещё есть надежда, что кучи песка всё-таки увезут, лужи осушат и посадят на их месте что-то зеленое. А фонтан обязательно заработает. Хотя бы через год.

Ситуацию взяло на контроль региональное отделение Народного фронта.

Кстати, неудивительно, что работы так и не приняли, несмотря на очередную попытку исполнителя контракта сдать объект.