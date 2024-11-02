Северодвинская школа № 20: питерский подрядчик лажает с капремонтом

Эксперты Народного фронта проверили качество работ на объекте, который по президентской программе восстанавливает питерский подрядчик.



Стоимость контракта – 143 миллиона рублей, но это без учёта дополнительных работ. Последние с завидной регулярностью вскрываются из-за сырого проекта: перед его разработкой здание даже не обследовали.



К процессу – тоже вопросы. Пустоты между облицовкой ступеней в лестничных маршах могут стать причиной травм учителей и школьников. Недопустимо большие зазоры между зашивкой помещений и несущими стенами кратно уменьшают площадь учебных классов. В кабинете химии не продуман подвод воды к партам.



И хотя подрядчик пообещал исправить недоработки, Народный фронт обратился в администрацию Северодвинска и просит взять объект на особый контроль.

Стоит отметить, что активисты-общественники находятся в постоянном конструктивном диалоге с главой города корабелов Игорем Арсентьевым.