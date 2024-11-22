Аэропорт «Васьково» неприветлив к инвалидам-колясочникам

Наше издание часто пишет о том, насколько трудна и неказиста жизнь маломобильных граждан в столице Поморья.

И это только в самом городе, а шагни за его пределы…

Коллеги по «Вольному делу» из ИА «Эхо севера» проверили на доступность среды аэропорт «Васьково», куда подчас приземляются не только местные авиарейсы, мягко говоря, прифигели, и обратились к гендиректору «2-го Архангельского объединенного авиаотряда» с предложением: «Константин, представьте, что вы инвалид»:

- В Архангельской области целый аэропорт Васьково игнорирует права людей с ограниченными возможностями и просто пожилых сограждан.

Причём игнор идёт грубый, по беспределу.

Надо пояснить, что аэропорт Васьково — это «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Обслуживает внутренние авиарейсы Архангельской области — в отдалённые деревни и сёла летают отсюда люди. Понятно, что чаще всего не ради удовольствия люди садятся в «кукурузники» и совершают перелёт — по острой необходимости.

Например, инвалиду надо к врачу (во многих дальних районах в лучшем случае фельдшер на ближайшую сотню километров).

И вот прилетает или улетает инвалид в Васьково, а там вот это… (фото внизу)

Мучения. Страшные неудобства в богатейшей стране мира, декларирующей заботу о инвалидах.

Вот открытое письмо отчаяния руководителю «2-го Архангельского объединенного авиаотряда» Константину Абрамову,— далее цитата:

«Уважаемый Константин Леонидович!

24 сентября 2024 года воспользовался услугами ОАО „2-й Архангельский Объединенный Авиаотряд“ для транспортировки отца к месту проживания. Отцу 76 лет, является инвалидом 3 группы, маломобильный.

В село Олема Лешуконского района летает только самолет АН-2. Посадка и высадка пассажиров производится по двум навесным ступенькам типа „лесенка“.

Подняться в салон по такому „трапу“, а тем более выпрыгнуть даже здоровому человеку непросто. За отсутствием пассажиров пришлось просить летный персонал, чтобы загрузить его на инвалидной коляске в самолет.

Пассажиры инвалиды и люди преклонного возраста не в состоянии самостоятельно подняться и спуститься, для них это непреодолимое препятствие.

Прошу оборудовать самолеты данного типа трапами до земли с поручнями или подъёмниками для инвалидов и маломобильных граждан.

Также обращаю внимание, что туалет располагается в подвальном помещении и недоступен для инвалидов, а чтобы попасть в туалет на этаже пришлось бегать в поисках ключа по службам аэропорта».

Конец цитаты.

Скорее всего, руководство аэропорта даже не задумывалось о проблеме, а у надзорных органов не дошли руки. Но как подчёркивает президент России Владимир Путин — каждый гражданин страны достоин заботы, нужно слушать и слышать каждого.

Надеемся, что Константин Абрамов не против этой позиции главы государства и сделает выводы. Тем более что деньги у АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» есть. Чистая прибыль, по данным «Контур.Фокус», составляет 190 миллионов рублей. Думается, что с этих 190 000 000 можно отстегнуть чуточку на удобства для инвалидов и пожилых, и на нормальный туалет.



