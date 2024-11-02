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Вперед за Госуслугами, или Неприступный Архангельск-2

Пришло время снова написать о профанации понятия «доступная среда» в столице Поморья (читайте «Неприступный Архангельск» прошлого года). Сегодня речь пойдёт о мелочах, но знаковых, серьёзно отравляющих жизнь тем, кто вынужден передвигаться по городу в инвалидной коляске.

Приспичило мне зарегистрироваться на Госуслугах. Которые действительно дают возможность решать многие проблемы, не выходя из дома – получать субсидии, оформлять документы, голосовать на выборах и т.д.

Интересно, что вход в «цифровой мир» совершается только личным присутствием в МФЦ (многофункциональный центр). По-другому никак – твои документы, подтверждающие группу инвалидности, в руках ближайших родственников не работают, сотрудникам воочию надо убедиться, что ты не фантом. Почему? В МФЦ сами не знают.

Выбрали офис поближе к дому, где на рекламном фото виден пандус. Решили добираться на коляске, пока ещё плюсовая температура и нет снежных завалов. Доехали минут за 15 по тротуару Ломоносовского проспекта (с поворотом на Воскресенскую)… и я в который раз убедился в бесполезности в местных условиях коляски на электроприводе. Зимой, которая у нас длится полгода минимум, это чудо техники точно будет простаивать где-нибудь под лестницей. Для простой же нужен друг, отслуживший в армии. Или супруга-бобслеистка. На досуге обратите внимание – в этот сезон колясочников на улицах нет от слова совсем, для нас началось полугодие домашнее заточение.

Но вот добрались с божьей помощью. Пандус приемлемого угла наклона упирается… в приступок двери (см. верхнее фото), ориентированной специально на колясочников (и поэтому запертой, ключ у администратора). Где логика?! Почему нельзя сделать вход «в пол», как в нашей новостройке? Преграда преодолима, но портит настроение и вызывает приступ обсценной лексики.

Зарегистрировался. Моё участие в процесс ограничилось демонстрацией физиономии и тремя подписями на документах (что можно было сделать в домашних условиях или по доверенности).

Но уж если оказался на улице, надо максимально переделать внешние дела. У меня как раз закончился срок действия сберкарты, которую нужно тоже получать только лично (интересно, куда переводят пенсию лежачим больным). Ближайшее отделение Сбербанка на Ломоносова, тоже пандус , приступок и… три ступеньки вверх (см. фото внизу).

Рядом стоит специальное приспособление для подъёма колясочников, только им никто не умеет пользоваться (типа «тот сотрудник сегодня в отгуле»). Хорошо, я могу встать и сделать несколько шагов, держась за поручни. Но какого спинальникам, им так и гулять без пенсии? Есть ощущение, что приобретался сей механизм строго для отчётности - "инвалидам везде у нас дорога". И комиссия поставила галочку.

К слову, в Гостиных дворах похожая ситуация. Когда-то при входе туда был пандус. Потом приобрели подобный «гусеницеход» и его убрали. Стоит под лестницей без движения, сказали, его приобретали для подъема на второй этаж. А для улицы, где четыре ступеньки? Или нет спроса?

…В тот день я решил свои проблемы и даже не очень устал. Одна просьба – перестаньте говорить и писать, что в Архангельске где-то есть «доступная среда». Называйте её, хотя бы, «условно доступной».

Скромнее надо быть, скромнее…  

Леонид Черток


18 ноябрь 10:00 | : Горячая тема / Общество

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