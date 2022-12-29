Аэропорт "Архангельск" и аэропорт "Васьково": начало новой жизни

Подготовительные работы на обоих объектах находятся на контроле у регионального министерства транспорта.

В мае 2023 года начнется реконструкция взлётно-посадочной полосы аэропорта Архангельск.

Для бесперебойной организации полётов пассажиров по основным направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Мурманск, Казань, Сыктывкар, Череповец — в этот период будет использоваться аэропорт Васьково.

На территории аэропорта для удобства пассажиров началось строительство нового терминала. Ход работ проинспектировал заместитель министра транспорта региона Юрий Попов.

Здание будет иметь конструкцию сборно-разборного типа и выполняться из сэндвич-панелей с крышей из мембранной кровли, а также будет соответствовать всем стандартам и условиям для выполнения процедуры досмотра, приема багажа, зала ожидания.

— Подрядчик заверил, что к концу этого месяца у здания появится каркас, а в середине следующего уже начнется монтаж санитарно-сантехнического оборудования, электричества, а также работы по внутренней отделке. Согласно контракту, сдача объекта запланирована на начало апреля, – рассказал Юрий Попов. – Мы еженедельно будем контролировать соблюдение сроков всех запланированных работ.