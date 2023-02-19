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Заключенные помогли оборудовать аэропорт Васьково

Накануне в Архангельске открылся новый терминал аэропорта Васьково. Для  благоустройства прилегающей к нему территории  в исправительных колониях УФСИН России по Архангельской области изготовили деревянные скамейки и металлические урны. 

На несколько месяцев аэропорт Васьково станет главной воздушной гаванью Поморья. Здесь будут осуществляться все авиарейсы, пока не завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в Талагах. Поскольку пассажиропоток увеличится для удобства посетителей в ИК-1 (п. Пирсы, г. Архангельск) и ИК-14 (г. Вельск) изготовили несколько деревянных скамеек. Также на производстве учреждений были сделаны металлические урны.

Работы велись в рамках договоров на поставку товара между вторым Архангельским объединенным авиаотрядом и исправительными учреждениями. Для выполнения заказа на производственных участках ЦТАО были созданы дополнительные рабочие места для  осужденных. Сотрудничество учреждений УФСИН и аэропорта Васьково планируется продолжить.

 

02 май 11:05 | : Экономика

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