Заключенные помогли оборудовать аэропорт Васьково

Накануне в Архангельске открылся новый терминал аэропорта Васьково. Для благоустройства прилегающей к нему территории в исправительных колониях УФСИН России по Архангельской области изготовили деревянные скамейки и металлические урны.

На несколько месяцев аэропорт Васьково станет главной воздушной гаванью Поморья. Здесь будут осуществляться все авиарейсы, пока не завершится реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта в Талагах. Поскольку пассажиропоток увеличится для удобства посетителей в ИК-1 (п. Пирсы, г. Архангельск) и ИК-14 (г. Вельск) изготовили несколько деревянных скамеек. Также на производстве учреждений были сделаны металлические урны.

Работы велись в рамках договоров на поставку товара между вторым Архангельским объединенным авиаотрядом и исправительными учреждениями. Для выполнения заказа на производственных участках ЦТАО были созданы дополнительные рабочие места для осужденных. Сотрудничество учреждений УФСИН и аэропорта Васьково планируется продолжить.