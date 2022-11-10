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Прокуратура Архангельска заставит "ТГК-2" сделать перерасчет за холод в квартирах

Прокуратурой г. Архангельска  в октябре текущего года в связи с публикациями в средствах массовой информации, а также значительным числом обращений граждан проведена проверка по факту снижения температуры в жилых помещениях города Архангельска.

В ходе проверочных мероприятий зафиксировано несоответствие температуры в жилых помещениях установленным нормам в результате ненадлежащей поставки ПАО «ТГК-2» теплоносителя в многоквартирные дома. Параметры теплоносителя были снижены в связи с неисправностью задвижки Архангельской ТЭЦ. 

По результатам проверки прокуратурой руководству ПАО «ТГК-2» внесено представление с требованием о перерасчете платы в домах, где был зафиксирован факт несоответствия температуры в квартирах установленным требованиям, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), рассмотрев которое, государственная жилищная инспекция по области и НАО  оштрафовала общество на 10 000 рублей.

 

12 декабрь 09:12 | : Скандалы

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