Прокуратура Архангельска заставит "ТГК-2" сделать перерасчет за холод в квартирах

Прокуратурой г. Архангельска в октябре текущего года в связи с публикациями в средствах массовой информации, а также значительным числом обращений граждан проведена проверка по факту снижения температуры в жилых помещениях города Архангельска.
В ходе проверочных мероприятий зафиксировано несоответствие температуры в жилых помещениях установленным нормам в результате ненадлежащей поставки ПАО «ТГК-2» теплоносителя в многоквартирные дома. Параметры теплоносителя были снижены в связи с неисправностью задвижки Архангельской ТЭЦ.
По результатам проверки прокуратурой руководству ПАО «ТГК-2» внесено представление с требованием о перерасчете платы в домах, где был зафиксирован факт несоответствия температуры в квартирах установленным требованиям, а также возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), рассмотрев которое, государственная жилищная инспекция по области и НАО оштрафовала общество на 10 000 рублей.