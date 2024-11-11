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Пришел печник в Цигломень. Его там ждали два года

После сигнала Народного фронта о том, что на улице Севстрой, 41 в Цигломенском округе женщина-инвалид с ДЦП два года не может добиться от управляющей компании починки сломанной печки, к Наталье Литвиновой пришёл печник.

 Сергей проверил аварийную печь, устранил поломки и выложил новые кирпичи. Больше нет нужды включать обогреватели, а значит, и счета за электричество будут скромнее. Теперь хозяйка сможет спокойно перезимовать в квартире с печным отоплением.

 Аналогичная картина и у её соседки – мастер уже осмотрел печь Юлии Корневой и починит её 9 декабря.

 Фронтовики благодарят главу Исакогорского и Цигломенского округа Архангельска Николая Боровикова за оперативный отклик на их просьбу.

07 декабрь 10:00 | : Скандалы

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