В Архангельске новый дом для переселенцев покрылся трещинами (видео)

По сигналу Народного фронта дом для переселенцев из аварийного жилфонда на проспекте Московском, 55, корпус 6, введенный в эксплуатацию в 2021 году, проверила созданная по нашей инициативе комиссия.



В нее вошли эксперт Народного фронта в Архангельской области, представители минстроя региона, заказчика объекта - Главного управления капитального строительства Поморья, подрядчика - ООО «РК-Инвест» и управляющей компании.



Специалисты зафиксировали вертикальные трещины в квартире № 91 и горизонтальные трещины в квартире № 92, где такой холод, что ее хозяйка ходит дома в валенках.



По итогам выездного совещания принято решение о том, что щели в квартире № 91 должны заделать за эту неделю, а в квартире № 92 - до конца следующей. Кроме того, в течение двух месяцев представители застройщика обязаны проверить все жилые помещения в доме и ликвидировать все выявленные дефекты.