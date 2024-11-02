Архангельская управляшка два года отказывает в ремонте печки инвалиду с ДЦП

Наталья Литвинова живет на улице Севстрой, 41 на окраине Архангельска. Инвалид с ДЦП получает пенсию 13 тысяч 100 рублей, а долг за электричество уже перевалил за 36 тысяч. Всё потому, что в квартире круглосуточно работает обогреватель.



Уже два года женщина боится пользоваться печкой, ведь она находится в аварийном состоянии: задвижки заклинили в дымоходе. Инвалид много раз обращалась в УК «Усадьба», но ответ один – печника нет.



У соседки Юлии Корневой картина ещё хуже: дверца в топку вываливается – не далеко до пожара, а долг за свет превысил 124 тысячи рублей. И хотя тепловентилятор не выключается, всё равно холодно: женщина ходит в квартире в верхней одежде.



Народный фронт обратился к властям Цигломенского округа. Требуем устранить поломки печек, чтобы люди могли безопасно пользоваться печным отоплением.