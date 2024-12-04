Ремонт моста в Онежском районе закончен только трудами прокуратуры

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку о безопасности дорожного движения.

Установлено, что эксплуатационное состояние регионального моста через реку Вонгуда в с. Порог Онежского района не отвечало требованиям закона.

По причине ненадлежащего состояния сооружения его грузоподъёмность была снижена до 3,5 тонн, при том, что мост является единственной круглогодичной транспортной переправой, по которой осуществляется доставка тяжеловесной техникой топлива на местную котельную и вывоз твердых коммунальных отходов.

В целях устранения нарушений закона межрайонным прокурором в Онежский городской суд предъявлено исковое заявление, рассмотрев которое, суд обязал ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» отремонтировать мост.

В декабре 2024 года работы по капитальному ремонту моста завершены, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения и транспортное сообщение населения.



