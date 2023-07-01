После пинка прокуратуры власти Онеги отремонтировали мост через Седунов ручей

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего содержания пешеходного моста через Седунов ручей.

Установлено, что мост по пр. Кирова в г. Онега в силу ветхости находился в ненадлежащем эксплуатационном состоянии, однако работы по его восстановлению организованы и проведены не были.

После внесенного прокурором представления администрацией МО «Онежский муниципальный район»» организованы работы по ремонту пешеходного моста.

Ход и результаты проведенной работы проверены прокурором, пешеходное сообщение восстановлено.