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После пинка прокуратуры власти Онеги отремонтировали мост через Седунов ручей

Онежская межрайонная прокуратура провела проверку по факту ненадлежащего содержания пешеходного моста через Седунов ручей. 

Установлено, что мост по пр. Кирова в г. Онега в силу ветхости находился в ненадлежащем эксплуатационном состоянии, однако работы по его восстановлению организованы и проведены не были. 

После внесенного прокурором представления администрацией МО «Онежский муниципальный район»» организованы работы по ремонту пешеходного моста.

Ход и результаты проведенной работы проверены прокурором, пешеходное сообщение восстановлено.

22 август 16:02 | : Скандалы

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